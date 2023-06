Sparatoria in un locale indiano, un ferito, locale chiuso e aggressore ancora ricercato

Sabato sera era stato teatro della sparatoria conclusa con un ferito, colpito da un proiettile esploso da un revolver. Si tratta di un 35enne indiano, residente a Bagnolo Cremasco, ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’uomo è fuori pericolo. Il locale indiano di Albano Sant’Alessandro dove si era verificato il violento raid, già nel mirino delle forze dell’ordine, ieri è stato chiuso. I carabinieri della Tenenza di Seriate hanno notificato al titolare, un indiano che si è detto estraneo ai fatti accaduti, un provvedimento di sospensione della licenza per 90 giorni firmato Bergamo Stanislao Schimera. Il dal questore di locale, in via Tonale, frequentato soprattutto da indiani, è ritenuto dall’Arma punto di ritrovo di persone pericolose ed armate con conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica. La sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande va anche nell’ottica di tutelare i clienti. Intanto, proseguono le indagini per risalire all’aggressore dell’indiano 35enne ferito alla spalla con un colpo di pistola. Stava festeggiando con una trentina di connazionali quando un uomo è piombato nel locale e ha aperto il fuoco dopo una lite. L’ipotesi è che i due avessero qualche conto in sospeso. Lo sparatore sarebbe già stato individuato dai carabinieri (grazie alle testimonianze dei presenti) ma ancora non è stato intercettato. Resta da chiarire il motivo del contenzioso, cosa si cela dietro all’aggressione. Un motivo potrebbe essere legato al mondo del lavoro, ma è un’ ipotesi al vaglio degli investigatori. F.D.