Bergamo - Lite in famiglia con sparatoria a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo. E’ successo oggi, giovedì 1 luglio, poco prima delle 16, in via Fumagalli. Un 52enne è rimasto ferito, in modo non grave, colpito dal fratello con un fucile a pallini: è stato portato in ospedale per essere medicato. Mentre per il fratello che ha sparato scatterà la denuncia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Zogno, il 52enne si sarebbe presentato a casa della madre aggredendola, forse sotto l’effetto dell’alcol. Il fratello, per difendere la mamma, avrebbe impugnato il fucile ad aria compressa mirando alle gambe. Scattato l’allarme, sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato il ferito in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.