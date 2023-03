Spacciatori in stazione Flashmob per dire basta

di Roberto Canali

MERONE (Como)

Gli spacciatori nei boschi tra Merone e Monguzzo, in provincia di Como, sono arrivati nel 2020 durante il Covid, ai tempi dei lockdown, e non se ne sono più andati. Per questo gli abitanti del paese, esasperati, hanno organizzato nel corso del fine settimana una manifestazione di protesta alla stazione, divenuta suo malgrado punto di ritrovo di chi cerca e spaccia droga. Un flash mob cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, guidato dal sindaco Giovanni Vanossi insieme a tanti residenti e ai volontari dell’associazione “Dico no alla droga“.

"Siamo qui per riappropriarci simbolicamente di uno spazio che ci appartiene e ci è stato sottratto da chi utilizza la stazione per spacciare e consumare sostanze stupefacenti – ha spiegato il sindaco Vanossi – Abbiamo organizzato questo flash mob per richiamare l’attenzione sul fenomeno e chiedere più sicurezza per i pendolari". Uno scandalo alla luce del sole, denunciato a più riprese dal sindaco. "Occorre portare l’attenzione su questo problema, le stazioni sono diventate luoghi di spaccio, con i tossicodipendenti e chi vende loro la droga che trafficano a pochi passi dai pendolari e dagli studenti che prendono il treno per andare a Milano. Una situazione inaccettabile di fronte alla quale non possiamo continuare a far finta di niente e voltarci dall’altra parte. Serve il contributo di tutti per tornare a rendere questi luoghi sicuri, anche se il primo intervento lo dovrebbero fare i gestori delle linee ferroviarie reintroducendo le figure dei capistazione, che rappresentavano un riferimento e un presidio di sicurezza, ma sono stati tutti tolti". Ormai sulla Milano-Asso quasi tutte le stazioni sono state automatizzate e anche le biglietterie sono state sostituite dai distributori automatici. "Serve sicurezza e anche prevenzione – conclude Vanossi – Non possiamo far finta che i tossicodipendenti non esistano, vanno aiutati a smettere attraverso l’intervento degli educatori di strada".