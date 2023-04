Sovraffollamento record Va a Como la maglia nera

"Il sovraffollamento è un problema". A confermare quanto viene denunciato da tempo da Garanti e associazioni come Antigone è stato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa, che un anno fa aveva svolto una visita in Italia. Nella relazione pubblicata la scorsa settimana, il Cpt riporta la problematica del sovraffollamento. Il dato allora raccolto era del 114% rispetto all’effettiva capacità delle strutture penitenziarie italiane, ma le strutture lombarde sono decisamente sopra quella soglia secondo i dati aggiornati al 28 febbraio dal Ministero della Giustizia.

I detenuti presenti effettivamente nell’istituto di Como, ad esempio, sono quasi il 180% della capienza regolamentare; quello di Varese viaggia su un tasso di occupazione del 171%, il ‘Resmini’ di Bergamo sul 165%, al ‘Nerio Fischione’ Canton Mombello i presenti sono pari a circa il 155% della capienza regolamentare. In questa situazione, ad aggravare le tensioni (a danno dei detenuti e della Polizia penitenziaria) c’è stato il recente ritorno all’ordinamento penitenziario pre-Covid, che prevede 10 minuti a settimana di telefonate (oltre alle 6 di colloquio), con lo stop alle chiamate giornaliere previste durante Covid. Sul tema sono intervenuti anche dall’associazione Vol.Ca di Brescia, nata negli anni ‘80 come emanazione della Caritas diocesana. "Quando si fanno passi in avanti, come accaduto con le telefonate quotidiane nel Covid, è difficile tornare indietro – spiega suor Isabella Belliboni, vicepresidente dell’associazione –. Se è vero che nel percorso penitenziario si mira alla rieducazione del condannato, è altrettanto vero che il reinserimento parte innanzitutto dalla famiglia. Senza un contatto costante, ciò diventa difficile e questo porta ad accrescere le tensioni, l’aggressività, la rabbia". F.P.