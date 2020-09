Bergamo, 12 settembre 2020 - Lunedì riaprono le scuole e Bergamo, epicentro della pandemia, si prepara ad accogliere migliaia di studenti che torneranno nel capoluogo. Per questo per il sottopasso pedonale della stazione ferroviaria, attraversato ogni giorno da migliaia di studenti, è stato deciso il senso unico per permettere agli studenti di raggiungere il polo scolastico di via Gavazzeni. La decisione è stata presa dal Comitato per la sicurezza della città.

Il senso unico scatterà da lunedì, dalle 7 alle 10,30, dalla stazione verso via Gavazzeni, strada situata a sud dei binari e dove sorge il polo scolastico. Vietato il transito nel senso contrario. Non solo. Due agenti della polizia locale presidieranno il cancello di via Gavazzeni per impedire l'accesso al sottopasso e consentire il solo deflusso. Nell'atrio della stazione ferroviaria saranno presenti tre agenti della polizia ferroviaria, mentre nel sottopasso, in corrispondenza degli accessi ai binari, saranno presenti 4 steward e un operatore incaricato dal Comune: avranno il compito di invitare i passeggeri in transito a indossare la mascherina (qualora qualcuno ne fosse sprovvisto gli steward ne forniranno una), a defluire ordinatamente evitando di fermarsi e quindi formare assembramenti