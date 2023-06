Sos lavoro e ambiente Choc alla Caffaro Lettere di licenziamento per gli ultimi addetti

Lo aveva annunciato, lo ha fatto. Caffaro Brescia srl ha consegnato a tutti gli ultimi lavoratori la lettera di licenziamento: entro il 31 ottobre non ci sarà più nessun lavoratore di Caffaro Brescia s.r.l. sul sito.

L’azienda, che nel 2011 è entrata come affittuaria in una porzione del sito industriale di via Milano, ha dismesso la produzione già da un paio d’anni, ma era rimasta a Brescia (anche per effetto di un accordo con Procura e ministero dell’Ambiente) per efficientare la barriera idraulica, sistema di pozzi che evita il diffondersi in falda dei veleni del suolo. L’azienda del gruppo Todisco ha però ritenuto che l’onerosa gestione della barriera non fosse più di sua competenza dopo la fine del contratto d’affitto, a marzo scorso. Da parte del Ministero c’è stata la disponibilità a stanziare risorse per coprire i costi (almeno 1 milione all’anno) in attesa che parta la bonifica, mentre il commissario straordinario Mario Nova ha intrapreso le interlocuzioni per trovare un sostituto (il candidato sarebbe A2A) con l’impegno a salvaguardare i lavoratori (ed il loro know how) che conoscono il sito.

Caffaro Brescia non ha però atteso il passaggio di consegne. In questi mesi già altri quattro lavoratori sono stati licenziati ed ora è toccato agli ultimi 4, tre tecnici reperibili e una amministrativa.

"Il Commissario Sin Caffaro, sta lavorando per trovare la soluzione al subentro della barriera, leggiamo sui giornali che dovrebbe essere individuato a breve il soggetto. Ma ancora noi non abbiamo nulla di definito – spiegano Filctem Cgil Brescia, Femca Cisl Brescia e lavoratori Caffaro Brescia srl -. Vogliamo garanzie che chi subentrerà nella gestione reimpiegherà il personale Caffaro Brescia s.r.l., come abbiamo sempre chiesto in questi anni. Ora Caffaro Brescia s.r.l. fa lavorare il preavviso perché ha bisogno di questo personale per garantire la gestione del sito e della barriera: lavoratori il cui numero è al di sotto del minimo indispensabile. Se qualcuno di questi va via prima del 31 ottobre cosa succede? In queste ore decideremo come procedere ed inoltre chiederemo tutti gli incontri necessari per trovare soluzioni".

Federica Pacella