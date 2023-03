Sorpresa a rubare Patteggia due mesi

Dagli scaffali del supermercato Tigros di Uggiate Trevano (Como), aveva prelevato merce per un totale di 120 euro, nascondendosela addosso. La donna, Sibel Andreea, romena di 36 anni senza un domicilio regolare in Italia, è stata notata mercoledì pomeriggio dai dipendenti del supermercato, che hanno chiamato i carabinieri. La pattuglia del Radiomobile di Como, al termine della perquisizione, ha preso in consegna la donna, restituito la merce e, assieme ai militari della stazione di Faloppio, l’ha arrestata in flagranza per furto aggravato. Ieri mattina a direttissimo ha patteggiato 2 mesi di reclusione, con pena sospesa.