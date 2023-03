Sorgenti d’acqua in secca Artogne chiude le fontane "Rischiamo il razionamento"

di Federica Pacella

Sorgenti ridotte al lumicino: Artogne chiude le fontane pubbliche. La scarsità di riserve idriche inizia a farsi sentire anche nei Comuni, per le possibili ripercussioni sull’uso dell’acqua per l’approvvigionamento idropotabile. Ad Artogne, comune della Val Camonica, sono sempre di meno i litri al secondo che dalle fonti passano nelle vasche da cui poi arriva l’acqua nelle case.

"Siamo già in crisi d’acqua – sottolinea il sindaco Barbara Bonicelli –. Abbiamo chiuso le fontane per consentire quanto meno alle vasche di riempirsi di notte. Adesso ci stiamo adoperando per incaricare un geologo di fare l’analisi delle sorgenti sul territorio, in modo da verificare se ci sono opere di presa da fare per il collettamento".

A poco sono servite le precipitazioni degli ultimi giorni, che non sono bastate a colmare il deficit idrico accumulato nei mesi invernali. Difficoltà si erano registrate anche nel 2022, ad Artogne come in altri Comuni soprattutto nelle valli lombarde, ma alla fine si era riusciti a riempire le vasche con i piccoli corsi d’acqua superficiale.

"L’acqua dei rubinetti doveva essere bollita prima del consumo umano, ma quanto meno c’era. Quest’anno spero di riuscire ad arrivare alla bollitura e non al razionamento", è la preoccupazione del sindaco.

La chiusura delle fontane di Artogne e delle frazioni di Piazze, Acquebone e Montecampione è stata anche l’occasione per invitare tutti a un uso di buon senso delle risorse idriche disponibili. "Di sicuro questa carenza è molto precoce", conclude Bonicelli.

Non sono solo i Comuni di montagna a guardare con preoccupazione alla primavera e all’estate. Il gestore unico Acque Bresciane (che ad oggi gestisce l’acquedotto in 87 Comuni) sta monitorando con attenzione il livello delle falde e delle sorgente e ha già rilevato che la situazione appare più critica rispetto all’anno scorso.