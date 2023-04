Sopravvissuto all’esplosione Servono fondi

Una veglia di preghiera per sostenere padre Norberto Pozzi, il missionario carmelitano scalzo di 71 anni originario di Lecco che il 10 febbraio è saltato su una mina anticarro in Centrafrica. Appuntamento domani alle 21 nella basilica di San Nicolò. Ci saranno anche i fratelli di padre Norberto, ricoverato in un centro di riabilitazione in Liguria perché gli è stato amputato il piede sinistro, disintegrato dall’ordigno, e ha la gamba destra fratturata in più punti.

"Mediteremo a partire da alcuni brani di Papa Francesco tratti dall’enciclica Fratelli Tutti e sull’episodio evangelico del Buon Samaritano – annuncia il prevosto di Lecco, monsignor Davide Milani – Sono testi che vogliono aiutarci a comprendere quanto accaduto e come la vicenda di padre Norberto interroghi la nostra fede. Vogliamo essere uniti a lui e alla sua famiglia religiosa con la preghiera e anche con il nostro aiuto economico". Durante la veglia verranno infatti raccolti fondi per pagare le spese mediche e di rimpatrio di padre Norberto. Per le cure in Africa, i trasferimenti dal Centrafrica all’Uganda e poi i voli sanitari per riportarlo in Italia sono stati spesi oltre 50mila euro a carico dei Carmelitani.

D.D.S.