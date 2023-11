Smottamento e danni. Il Codacons presenta un esposto

Un esposto mirato a chiarire le responsabilità per lo smottamento avvenuto lungo la strada che conduce dal paese alla Valle di Scalve, la cosiddetta via Mala. Lo ha presentato il Codacons. "Per motivi ancora da chiarire la terra ha ceduto, causando il danneggiamento dei due mezzi. Sono intervenuti i vigili del Fuoco del Distaccamento di Darfo Boario Terme. Gli operatori hanno lavorato per ripristinare la viabilità, la strada è stata riaperta a senso unico alternato in serata, e rimuovere i veicoli danneggiati dal luogo dell’incidente – dicono da Codacons –. Il territorio di Angolo Terme rimane sotto attenta sorveglianza anche in vista delle precipitazioni previste per le prossime ore, in cui le temperature si abbasseranno ulteriormente". Il Codacons si è rivolto alla Procura per capire se vi siano eventuali responsabilità e di chi. Mi.Pr.