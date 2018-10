Mornico (Bergamo), 22 ottobre 2018 - Stop al gioco dalle 23 alle 9, con divieto di ingresso per i minori di 18 anni nelle aree gioco con vincite in denaro, in negozi dove l’attività principale consiste nelle scommesse e nei pubblici esercizi con più di tre apparecchi per il gioco d’azzardo. E ancora, divieto di pubblicizzare il gioco con le insegne o esponendo copie dei biglietti vincitori e divieto anche per i circoli privati e le associazioni di mettere in funzione apparecchi per il gioco, pena l’automatico diniego del patrocinio comunale per manifestazioni o eventi e dell’occupazione del suolo pubblico. No all’installazione di apparecchi o distributori automatici di lotterie all’esterno degli esercizi, anche su spazi privati e divieto d’accesso ai wi-fi pubblici per cercare di limitare il gioco online. Sono le regole che l’amministrazione comunale di Mornico al Serio ha varato per tentare di porre un freno al gioco d’azzardo.

Il consiglio comunale ha approvato il regolamento di contrasto alla ludopatia, risultato del lavoro che da tre anni coinvolge gli Ambiti di Seriate e di Grumello del Monte. Nel progetto,finanziato da Regione Lombardia, si è valutata la necessità di limitare la distribuzione di gratta & vinci e anche l’accesso alle slot, controllando maggiormente l’accesso al gioco dei minorenni.«Vogliamo che i nostri figli - fanno sapere dall’ Amministrazione di Mornico - vivano in luoghi in cui il gioco sia divertimento, non una malattia. Se lo Stato sbaglia, noi abbiamo il potere di correggere o almeno limitare questi errori per salvaguardare la nostra comunità"

