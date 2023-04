Sicurezza, una carovana anti-incidenti

Si è conclusa ieri l’iniziativa Assicurati la vita 2023, organizzata in Valcamonica da Lp Assicurazioni con la preziosa collaborazione della polizia stradale del Distaccamento di Darfo Boario Terme, comandato da Cristian Scalvinoni, dai vigili del fuoco di Darfo Boario Terme coordinati da Domenico Lo Verde, da Camunia Soccorso e da altre associazioni del territorio sebino e camuno, tra cui L’Orto di Pietro e Linea per la Vita. Per tre giorni mezzi dei vigili del fuoco, due camper, mezzi di Camunia Soccorso e il Pullman Azzurro della Stradale hanno incontrato 400 studenti del territorio. "Quest’anno – dichiara Stefano Lanza di LP Assicurazioni – dopo il successo dell’iniziativa dello scorso anno abbiamo pensato a una manifestazione itinerante, partendo da Darfo Boario Terme e coinvolgendo gli studenti dei Comuni della Valcamonica per migliorare la sicurezza e l’abbiamo chiamata la “carovana“ della sicurezza".

I ragazzi hanno potuto così assistere a simulazioni di incidenti stradali e a come i soccorritori intervengono: dai vigili del fuoco ai volontari del 118 passando per la polizia stradale. I giovani hanno incontrato anche Rosanna Pennacchio, Erika Pietti e Valerio Crotti, che hanno raccontato la loro esperienza di genitori che hanno perso un figlio o una figlia a causa di un incidente stradale. Ai ragazzi è stato spiegato l’importanza del rispetto del codice della strada. "Questi momenti – sottolinea l’ispettore Cristian Scalvinoni – sono molto importanti e gli studenti, oltre ad essere colpiti dalle immagini su incidenti stradali, hanno posto domande sulla sicurezza e soprattutto sul comportamento e norme da rispettare con la moto o alla guida dell’auto". La carovana della sicurezza ha toccato Darfo Boario Terme e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Ungaretti Darfo 1, Pisogne, dove si è confrontata con i ragazzi dell’istituto Corna Pellegrini, Bienno con l’istituto romanino e poi Borno e l’istituto comprensivo Bonafini. Ieri associazioni, soccorritori e forze dell’ordine sono stati a Cedegolo e infine a Darfo per la chiusura della giornata. Mi.Pr.