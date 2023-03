Sicurezza a senso unico Scordate dalla prevenzione

Rappresentano all’incirca il 42% degli occupati ma il 30% degli infortuni sul lavoro. Circa un terzo delle denunce degli infortuni sul lavoro all’Inail arrivano infatti dalle lavoratrici, pur essendo queste sottorappresentate nel mercato del lavoro e, soprattutto, nei settori tradizionalmente più a rischio di infortunio (edilizia, industrie). "C’è un problema di genere nell’ambito della sicurezza – spiega Antonella Albanese, responsabile Osservatorio sul lavoro della Cgil di Brescia – perché non c’è una declinazione di genere: il documento di valutazione dei rischi, le procedure di prevenzione non ne tengono conto".

Eppure ci sono delle differenze nell’approcciare i temi della sicurezza tra uomini e donne. "Le lavoratrici sono più prudenti e hanno più attenzione alla salvaguardia del proprio corpo – commenta Albanese – perché sentono la responsabilità verso figli e genitori anziani. D’altro canto proprio l’incombenza di conciliare lavoro e famiglia le espone a un maggior numero di incidenti in itinere. I percorsi casa-lavoro raramente sono lineari, ma prevedono più giri tra scuole o case dei genitori anziani, con tempi ristretti che espongono al rischio di incidente".

Crescono anche le malattie professionali, legate in particolare a patologie del sistema osteo-muscolare. "Le donne si trovano spesso a usare macchinari tarati sul fisico dell’uomo", evidenzia Albanese. Per il 2022 c’è anche la questione Covid. L’aumento di denunce di infortunio tra gennaio e dicembre (+26% in Lombardia) è infatti trainato dall’aumento di contagi Covid sul posto di lavoro delle lavoratrici che, a livello regionale, hanno rappresentato il 72,68% di denunce Covid con punte del 76% a Brescia, Lecco, Sondrio (71,5% a Bergamo, 73,7% a Como).

