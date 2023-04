"Siamo antifascisti" Nelle province richiami a Costituzione e lotta a guerre e mafie

Le frasi sull’attentato partigiano di via Rasella e sull’antifascismo che non sarebbe nella Costituzione pronunciate nei giorni scorsi dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, sono state al centro degli interventi del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dall’ex ministro Rosy Bindi pronunciati ieri mattina dal palco di Piazza Vittorio Veneto durante le celebrazioni del 25 Aprile. "Se si dice che nella Costituzione l’antifascismo non compare – hanno detto Gori e Bindi – c’è qualcosa che non torna. La tentazione di riscrivere la storia va combattuta". A Bergamo - dove ha partecipato anche Fedoruk, il sindaco di Bucha, città ucraina martire della prima fase dell’aggressione russa - sono comparsi manifesti con la premier Giorgia Meloni a testa in giù. A Seriate, invece, un gruppo di 30 persone, attivisti di Antifa Seriat, ha contestato il sindaco Cristian Vezzoli (Lega) colpevole di aver negato all’Anpi di tenere il proprio discorso dal palco: "L’antifascismo non è soggetto ad autorizzazione".

A Como al Monumento della Resistenza Europea dalle 11 si è svolta la cerimonia con i delegati dell’Anpi e le autorità che già avevano reso omaggio ai caduti della Resistenza nelle celebrazioni che si sono svolte un po’ in tutta la provincia. Presenti anche il ministro alla Disabilità, Alessandra Locatelli, e la capogruppo alla Camera del Pd, Chiara Braga. "Se oggi siamo qui a festeggiare la Liberazione è perché degli esseri umani hanno messo la loro vita al secondo posto, ponendo al primo la vita delle generazioni a venire – ha ricordato il sindaco Alessandro Rapinese –. Mai dovremo dimenticare il loro sacrifico e i loro valori. E questa festa ha proprio questo compito".

A Lecco messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria e corteo. In testa la bandiera della città medaglia d’argento al valor militare ha sfilato da piazza Manzoni fino al monumento ai caduti di Largo Montenero. "La Resistenza ha passato il testimone di mano in mano tra decine di cittadini impegnati – il discorso del sindaco Mauro Gattinoni – ricordiamo ad esempio Riccardo Cassin e la sua Brigata Rocciatori, ricordiamo la battaglia d’Erna. Sì, perché tutti i luoghi della nostra città raccontano la Resistenza: le nostre strade, le nostre piazze, i nostri parchi, a Lecco, persino le nostre montagne gridano la Resistenza! Quindi sia chiaro: Lecco sa bene da che parte stare, anche oggi di fronte a chi fugge dalla guerra o al dramma delle giovani ragazza iraniane".

A Brescia tricolore e cortei in una Piazza Loggia gremita. "Tanti partigiani e partigiane sono scomparsi: noi della seconda generazione dobbiamo fare informazione, formazione e cultura", ha detto il presidente di Anpi Brescia, Lucio Pedroni. Sul palco istituzionale, il rettore dell’Università degli Studi di Brescia Francesco Castelli ha ricordato come "l’istituzione universitaria ha sempre fatto paura ai regimi totalitari". E in riferimento ai recenti striscioni sulle scuole bresciane, ha detto: "Ci raccontano di un potenziale rigurgito di mentalità anti-liberale nelle scuole. Questo non deve passare sotto silenzio". Dall’estrema destra, qualche provocazione social: in un commento ad una foto con una scritta contro i ‘kompagni’ è stata riproposta la foto del Bigio in piazza Vittoria. In Valtellina è stata Tirano, teatro di battaglie decisive il 27 e il 28 aprile contro i nazifasciti, a ospitare il discorso di Egidio Melè, presidente provinciale dell’Anpi alla presenza delle istituzioni locali. Un ringraziamento ai sindaci "per l’impegno" e un messaggio: "La nostra costituzione è antifascista, non vi è spazio per ambiguità".