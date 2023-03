Si torna alla normalità dopo nove giorni di caos alla Grumellina

Fine dei disagi. Almeno è quello che si augurano gli automobilisti bergamaschi, provati da nove giorni di caos, traffico intenso in città e polemiche. Dalla mezzanotte di ieri, il tratto di asse interurbano all’altezza della Grumellina è di nuovo percorribile su due corsie, anche in corrispondenza del cantiere che si è reso necessario per la posa di una quarantina di metri di barriere fonoassorbenti a beneficio di alcune abitazioni sottostanti. Si chiude in questo modo - si spera definitivamente - una vicenda che, come detto, ha avuto inizio nove giorni fa, con la chiusura improvvisa di una delle due corsie in direzione di Curno-Ponte San Pietro. La concomitanza con il maxi cantiere al casello dell’A4, in un punto già particolarmente trafficato della strada statale 671, aveva generato un caos non solo sull’asse interurbano, ma anche, a cascata, sulle altre strade della città e dell’hinterland, con una coda di proteste, polemiche e di rimpalli di responsabilità anche a livello istituzionale.

Due giorni dopo era già stata riaperta l’uscita verso via Grumellina, consentendo così al traffico di raggiungere più agevolmente i quartieri cittadini di Grumello al Piano e Villaggio degli Sposi. Lunedì l’annuncio della Provincia di Bergamo (cui fa capo il cantiere) della riapertura dei 250 metri di corsia. Martedì in Consiglio provinciale erano arrivate le scuse del presidente dell’ente di via Tasso per un difetto di comunicazione che ha preso in contropiede il Comune. Con la riapertura dei 250 metri di corsia e dello svincolo di via Grumellina in entrata sulla statale 671, il traffico tornerà a defluire normalmente. Terminata l’installazione dei pali di sostegno, i lavori proseguiranno - anche di notte - fino al 21 aprile con la posa delle barriere fonoassorbenti, ma senza più intralciare la circolazione. Resta il restringimento della carreggiata un paio di km più indietro, tra lo svincolo per l’aeroporto di Orio e quello per l’autostrada.