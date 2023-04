Si scontrano due auto: muore donna di 52 anni

Sbanda, finisce nella corsia sbagliata, si schianta contro un’auto che viaggia in direzione opposta e muore. La vittima dell’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale 42 a Esine, è Daniela Sanda (nella foto), 52 anni, origini romene, di casa a Rogno (Bergamo). La donna procedeva verso Darfo quando ha perso il controllo della macchina – forse per un malore o una distrazione: è stato accertato che non era in fase di sorpasso – e ha centrato la vettura guidata da una trentottenne di Esine. Estratta dalle lamiere dai pompieri, Sanda era già priva di vita. L’altra automobilista, a sua volta ferita, è stata accompagnata al Civile ma non avrebbe riportato lesioni gravi. Rilievi dei carabinieri di Breno. B.Ras.