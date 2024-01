Si parte dall’Australia, attenti a Covi e Petilli

Il grande ciclismo riparte dall’Australia. Dal 16 al 21 gennaio si svolgerà infatti il Tour Down Under corsa a tappe per Professionisti del calendario World Tour.

Il via dalla località Tanunda, conclusione a Mont Lofty dopo sei tappe. Attesa la partecipazione delle migliori squadre del panorama internazionale a cominciare dalla UAE Team Emirates che ha vinto l’ultima edizione con l’australiano Jay Vine. Alla gara degli Antipodi parteciperanno anche quattro corridori lombardi al debutto ufficiale. Si tratta del varesino Alessandro Covi, della UAE Team Emirates, del lecchese Simone Petilli della Intermarchè Wanty, e dei bresciani Michele Gazzoli e Cristian Scaroni entrambi in forza alla Astana Qazaqstan. Covi, classe 1998 di Taino, è alla sua seconda partecipazione al Tour Down Under che lo scorso anno gli aveva riservato il quarto posto nella prima frazione. Solitamente aperta alle ruote veloce, la competizione australiana ben si adatta alle caratteristiche del giovane Gazzoli, classe 1999 di Ospitaletto, che nella passata stagione ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori cogliendo tre successi in Norvegia e in Bulgaria. Gazzoli sarà sicuramente un sorvegliato speciale per gli arrivi affolati.

Appuntamento dunque a martedì prossimo con la prima tappa di 144 chilometri.

Dan.Vig.