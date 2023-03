Si lancia contro l’auto per farsi investire: truffa o autolesionismo

Un tentativo di truffa o autolesionismo? Qualunque sia la verità, si è trattato comunque di un gesto disperato quello di un 25enne tunisino, con in corso una richiesta di asilo alla prefettura di Viterbo, che martedì mattina si è lanciato contro un’auto che stava percorrendo, a velocità moderata, via Lechi a Brescia. In questa vicenda, per ora, questa è l’unica certezza, attestata dalle telecamere della farmacia ‘Carini’, acquisite dalla Polizia locale intervenuta per rilevare l’incidente. Il 25enne è finito in ospedale, in Poliambulanza, dove fino a ieri era ricoverato con diversi traumi, mentre l’automobilista è stato completamente scagionato da ogni responsabilità (è stato fatto anche l’etilometro, risultato negativo), sia dalle immagini che dalla ammissione del 25enne alla Polizia locale. Il ragazzo ha confermato agli agenti di essersi buttato contro l’auto (è finito a terra, dopo essere rimbalzato sul parabrezza), ma non ha saputo spiegare il motivo del gesto. Per ora la Polizia Locale sta seguendo la procedura di rilievo dell’incidente e parla di un gesto di autolesionismo. Si sta valutando se ci siano gli estremi per la simulazione di reato. Una delle ipotesi, infatti, è che il ragazzo (che si trova ancora in ospedale) si sia lanciato contro l’auto, scegliendo appositamente una macchina di grossa cilindrata in una zona dove le macchine non vanno a velocità troppo elevata, sperando di ottenere un risarcimento cavandosela con poco. Chi indaga è cauto, ma il popolo dei social ha già emesso la sua sentenza. Le immagini sono state condivise in tutta Italia da persone con la sentenza già in tasca: chiaramente una truffa, e c’è chi si spinge anche a dire che sarebbe stato meglio se il ragazzo non si rialzasse affatto. Peccato che poi gli stessi che hanno già risolto il caso si siano sbagliati persino su dati oggettivi, come giorno e luogo dell’accadimento: c’è chi giura sia accaduto a Palermo, chi a Milano, chi parla di mercoledì.Federica Pacella