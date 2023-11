Si cercano autista installatore e saldatore

Saldatore, 1 posto. Mansioni: saldatore a filo o isola robotizzata; Requisiti: patente B e auto, esperienza nel ruolo o titolo di studio coerente con la mansione; Contratto: full time indeterminato; Sede di lavoro: Villa di Serio; Cv a impiego.albino@provincia.bergamo.it codice 20700. Installatore linee telefoniche, 1 posto. Mansioni: installazione e manutenzione linee telefoniche in cantieri situati nelle province di Bergamo e Brescia e trasferte in Lombardia; Requisiti: provenienza settore elettrico, patente B e auto; Contratto: a tempo determinato finalizzato a indeterminato, se senza esperienza under30 si valuta tirocinio; Sede di lavoro: Treviolo; Cv a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it codice 20690. Autista carroattrezzi, 1 posto. Mansioni: soccorso stradale sul territorio di Bergamo e autostrada, turnazione settimanale anche notturna; Requisiti: esperienza e possesso patenti B e C; Contratto: a tempo determinato possibilità indeterminato; Sede di lavoro: Lallio; Cv a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it codice 20735.