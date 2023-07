Sì al cane sul posto di lavoro, premiata l’Ats

All’azienda sanitaria che da marzo permette ai dipendenti di portare il proprio cane in ufficio, non poteva che andare il premio nazionale “Animali in città” di Legambiente. L’Ats

Brescia, guidata da Claudio Sileo, è stata premiata a Roma da Legambiente, per il terzo anno consecutivo, posizionandosi tra le prime tre aziende sanitarie a livello nazionale. Il premio di Legambiente, in particolare, indaga regolamenti e ordinanze introdotte dalle amministrazioni per la tutela e la compatibilità degli animali con lo spazio urbano, come ad esempio, tra le altre disposizioni, la corretta detenzione, l’accesso agli uffici e locali pubblici, gli spettacoli con animali, i fuochi d’artificio e le agevolazioni per sterilizzazione e adozione. Buona la performance lombarda, con 3 premi su 14 totali, tra cui, appunto l’Ats Brescia, che si è classificata al primo posto in Italia per l’area risorserisultati. Valore aggiunto è il progetto “Al lavoro col tuo cane”, con cui da marzo sono stati individuate le modalità perché i dipendenti possano portare il proprio animale d’affezione al lavoro: una scelta fatta anche alla luce dei comprovati i benefici di un animale domestico in ufficio nel ridurre stress, favorire socializzazione ed empatia interpersonale.

F.P.