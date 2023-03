Servono tre miliardi di litri d’acqua

In Lombardia ci sono 17 bacini artificiali per l’innevamento artificiale delle piste da sci. Coprono una superficie di 81mila metri quadrati. Solo in Trentino Alto Adige se ne contano di più. Sono a Foppolo, sul Monte Pora, in Valtorta, a Colere, a San Simone, ai Piani di Bobbio ad esempio. Per i prossimi anni si prevede che nelle Alpi la domanda di acqua per l’innevamento aumenterà notevolmente, dal 50% al 110%. L’Italia è il paese alpino dove è più diffusa la neve artificiale: la percentuale di piste innevate artificialmente è del 90%; seguono l’Austria con un 70%, la Svizzera con il 50%, la Francia con il 39%. La percentuale più bassa è in Germania, con il 25%. Gli impianti di innevamento artificiale fanno rumore, riflerrtono ulteriore luce. La neve che producono inoltre pesa di più perché contiene fino al 20% di acqua liquida. Ogni metro cubo di neve artificiale costava 2 euro, con la crisi energetica il prezzo è però schizzato fino a 7. Si stima che sulle Alpi vengono consumati 720 Gwh di energia per produrla e spararla e che si utilizzino quasi 3 milioni di metri di cubi d’acqua, cioè 3 miliardi di litri. Per le Olimpiadi del 2026 inoltre i costi inizialmetre preventivati sono già aumentati da 2 miliardi e 700 milioni di euro a quasi 4 miliardi. D.D.S.