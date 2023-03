Servono carrozzieri esperti e apprendisti

Tecnico e operaio chimico, 2 posti. Contratti: indeterminato, determinato, apprendistato. Sede: Nerviano. Riferimento: 34519, per candidarsi: www.afolovestmilano.itoffertedilavoro. Carrozziere, 2 posti. Contratti: tempo determinato, apprendistato. Sede: Legnano. Riferimento: 34510, per candidarsi: www.afolovestmilano.itoffertedilavoro. Operaio edile, 4 posti. Contratto: tempo determinato. Sede: Inveruno. Riferimento: 34475. Commis di sala, 1 posto. Sede: Castelveccana; Contratto: intermittente con durata di sette mesi; Riferimento centro impiego Luino: 10963. Carpentiere in ferro, 1 posto. Sede: Induno Olona. Contratto: a tempo determinato finalizzato all’indeterminato. Riferimento centro impiego di Varese: 10877. Operaio metalmeccanico, 1 posto. Sede: Mornago; Contratto: determinato di 1 mese rinnovabile scopo assunzione; Riferimento centro impiego Varese: 10931