"Serve equilibrio, è l’unica strada percorribile per la coesistenza"

Mentre JJ4, l’orso che ha aggredito e ucciso il runner Andrea Papi nei boschi della Val Caldes in Trentino Alto Adige a inizio aprile e che è stato catturato martedì, attende di conoscere il suo destino, impazza il dibattito in tutta Italia tra chi vorrebbe l’abbattimento del plantigrado e chi invece sostiene che l’animale debba continuare a girovagare libero nel suo ambiente naturale. "Purtroppo abbiamo dovuto rilevare l’ennesima opera di strumentalizzazione, assistendo a una spiacevole “rappresentazione“, davvero poco utile – dicono dal Gruppo Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano -. È il momento di una dovuta presa di coscienza di quanto sia necessario agire per costruire condizioni di sicurezza e di reale coesistenza con l’orso e i grandi carnivori più in generale". Da tempo il Club Alpino Italiano ha assunto una posizione precisa sull’argomento, valutando con favore il ritorno dei grandi carnivori in Italia e la ricostituzione di popolazioni vitali e socialmente accettate, seppure nel rispetto delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali. "Da sempre riteniamo che l’unica strada percorribile per arrivare a una coesistenza tra uomo e grandi carnivori sia quella dell’equilibrio, basata su un concreto ed efficace sistema di gestione di queste specie. Ricordiamo che esistono da quasi vent’anni strumenti tecnici di riferimento: si pensi, per esempio, al Pacobace, preciso piano d’azione per la gestione della popolazione di orsi in un contesto naturale certamente idoneo ma notevolmente antropizzato". Fulvio D’Eri