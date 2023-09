Serata sul depuratore, è già scontro

Ha già suscitato qualche polemica la serata sul depuratore del Garda promossa per questa sera a Salò. L’incontro aperto sul futuro della depurazione gardesana si terrà alle 20.45 all’oratorio San Filippo Neri e vedrà gli interventi di Gianni Girelli (deputato PD), Emilio Del Bono (consigliere regionale dem), Marco Apostoli (consigliere provinciale) e Alessandro Scattolo attivista e membro del Tavolo ambiente Garda. Il parterre ha però scatenato le reazioni di alcuni comitati del Chiese che da sempre si battono a suon di studi e proposte per fermare il doppio impianto di Gavardo e Montichiari con scarico nel Chiese. "Il nostro comitato non parteciperà a questo evento – ha precisato il comitato La roccia, di Gavardo – perché lo ritiene una mera mossa politica per accaparrarsi il consenso dei cittadini". Anche Filippo Grumi, presidente Comitato Gaia, ha scritto una lettere aperta per Girelli e Del Bono, anticipando alcune delle domande (se esiste una posizione univoca dei dem in Provincia e Regione, se ci siano contatti col Pd veronese per trovare una soluzione politica condivisa tra le due sponde). "A noi che da sempre ci battiamo contro quest’opera e che da anni possiamo tristemente constatare come la politica bresciana (e non solo) sia stata (e continui ad essere) molto ambigua al riguardo preme avere alcune risposte su alcuni punti fondamentali". F.P.