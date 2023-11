Senza vita nell’auto. Coppia stroncata dal gas di scarico

Li hanno trovati abbracciati nell’auto di lui, in un ultimo disperato gesto d’amore. Erano entrambi morti, forse da qualche giorno. Tragedia a Brescia, al villaggio Ferrari, nella zona vicino a via Cremona e via Duca degli Abbruzzi, periferia della città: qui giovedì sera una coppia di fidanzati - lei di 39 anni e lui di 57 - è stata trovata morta nella macchina di lui. A ucciderli è stato il gas di scarico del veicolo dove li hanno trovati. Quella della coppia, che probabilmente aveva assunto una massiccia dose di farmaci antidepressivi, è stata una scelta fatta insieme. Hanno collegato il tubo di scappamento dell’auto dell’uomo e hanno chiuso il garage dell’abitazione di via Bartolomeo Montagna, dove è avvenuto il fatto. A testimonianza del loro disagio i due hanno lasciato un biglietto, a tratti confuso, in cui spiegano il loro malessere e di sentire "addosso" una specie di macigno. Quando sono stati trovati, dopo che i vicini avevano avvisato il 112 di un cattivo odore che usciva dall’autorimessa, i due erano già deceduti, forse anche da diverse ore. Il padre della 39enne già tre giorni fa aveva denunciato la scomparsa della donna che non era passata a prendere i bimbi avuti dall’ex marito con cui condivideva l’affido. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto e su che cosa avrebbe spinto la coppia, che non stava insieme da molto, a compiere il gesto estremo. Non era la prima volta, tra l’altro, che i due progettavano di uccidersi, sempre a causa di quella che sentivano essere una vita troppo difficile da proseguire nonostante il grande amore che li legava. Mi.Pr.