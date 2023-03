Segretario generale Dubbi in Consiglio

Dovrà dividersi tra Como e Chiari, in provincia di Brescia, la dottoressa Maria Lamari scelta come nuovo segretario generale di Palazzo Cernezzi, ma a suscitare i dubbi da parte delle minoranze non è tanto la distanza tra i due Comuni, con relativi costi di spostamento, quanto il fatto che il nuovo super dirigente sarà a disposizione per il 77% del suo tempo, ma verrà pagato al 96,25% dai comaschi. Una soluzione che non è piaciuta agli esponenti di Pd, Svolta Civica e Fratelli d’Italia che hanno espresso più di una critica di fronte alla decisione di scegliere la coabitazione, oltretutto con un Comune di piccole dimensioni e a 100 chilometri di distanza dal capoluogo, per una delle figure chiave dell’amministrazione. "Alla fine la città avrà un risparmio del 3,75% sullo stipendio, ma avrà anche il 23% di disponibilità in meno del segretario che dovrà dividersi tra il suo incarico qui e quello a Chiari - sottolineano Stefano Legnani del Pd e Giordano Molteni di FdI - visto l’esiguo risparmio sarebbe stato meglio averlo a disposizione a tempo pieno". Una soluzione temporanea, ha replicato l’assessore Nicoletta Anselmi con delega al Personale, visto che il 2024 a Chiari si voterà e a questo punto la convenzione potrebbe essere rivista. R.C.