Bergamo, 28 luglio 2020 - Incastrato dai tatuaggi alle gambe e dalla felpa rossa con una stella sul petto. La polizia di Bergamo ha fermato un 43enne, pregiudicato, ritenuto lo scippatore seriale che nel mese di luglio ha messo a segno diversi colpi in centro. Il primo scippo il 18 luglio scorso, quando una cinquantenne è stata derubata della borsa in piazza Matteotti, a pochi passi dal Palazzo comunale. La donna aveva descritto l'autore del colpo come un uomo sui 35-40 anni, a bordo di scooter nero.

Stessa descrizione fatta da un'altra vittima. Una 56enne che pochi giorni dopo, il 21 luglio, si era vista scippare la borsetta mentre passeggiava assieme al nipotino in via Garibaldi. Ma in questo caso la vittima dello scippo è riuscita a fornire altri particolari: grandi tatuaggi sulle gambe e una felpa con una grande stella disegnata sul davanti, che hanno consentito agli investigatori (attraverso la visione dei filmati delle telecamere) di scoprire che lo scooter era stato rubato pochi giorni prima, probabilmente per mettere a segno i colpi.

Il terzo colpo il 22 luglio scorso in via Zambonate, sempre con le stesse modalità. Dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a individuare la via di fuga dello scippatore e a rintracciare lo scooter rubato, parcheggiato nel quariere della Malpensata. Dopo diversi servizi di appostamento, il 25 luglio scorso gli agenti sono riusciti a cogliere in flagranza lo scippatore, impedendogli di rubare la borsa ad altre due donne. Riconosciuto dalle vittime dei precedenti scippi, il 43enne è stato portato in carcere a Bergamo.