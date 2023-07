Schianto sulla strada verso il lavoro Nulla da fare per l’operaio della Marcegaglia

Stava andando al lavoro, alla ditta Marcegaglia, nel Lecchese, Giuseppe Lionti, 41anni, morto mercoledì in seguito ad un incidente avvenuto in via Colombera di Sopra, a Cisano Bergamasco. Era in sella allo scooter Agility 50, e percorreva la Bergamo-Lecco tutti i giorni. Si è scontrato con una Fiat 500. Al volante dell’auto c’era una ragazza di 21 anni, accanto a lei la madre di 49 anni. Trasportato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII non c’è stato nulla da fare. In ditta tutti gli volevano bene. "Lionti l’operaio nello stesso posto da più di vent’anni. Era una persona buona, gentile – ricorda il sindaco di Cisano, Antonella Sesana -. L’avevo visto giusto martedì, era passato in comune a salutare".