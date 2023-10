Schianto sulla provinciale. Muore sul colpo a 57 anni

GRASSOBBIO (Bergamo)

Un altro morto sulle strade bergamasche. Vittima, un cittadino dello Sri Lanka, I.A. di 57 anni, residente a Agnadello (Cremona); l’incidente all’alba di ieri lungo la strada provinciale 591 bis Cremasca, che collega Orio al Serio alla Tangenziale Sud. A scontrarsi frontalmente – in un tratto rettilineo – due auto. Resta da chiarire le cause che sono all’origine dell’incidente. Tra le ipotesi un colpo di sonno, o forse un malore. L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e un paio di ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dove si era verificato l’incidente, per il cinquantasettenne non c’era più nulla da fare. Trasportato invece all’ospedale Bolognini di Seriate il conducente dell’altra vettura coinvolta nello scontro, un quarantasettenne boliviano che ha riportato lesioni comnunque non ritenute gravi. Gli agenti della Polizia stradale di Bergamo stanno ricostruendo l’esatta dinamica. I rilievi hanno richiesto tempo anche perché si è attesa la luce del giorno per avere un quadro migliore. Il tratto stradale è stato riaperto intorno alle 10.30 di ieri mattina.

E intanto ieri è stata portata a Curno, il comune dove viveva, la salma di Angelo Belotti, 59 anni, deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove era stato ricoverato lunedì dopo essere rimasto gravemente ferito nell’incidente accaduto a Dalmine. Il cinquantanovenne poco prima aveva portato la figlia di sette anni a scuola. Dopo averla lasciata il centauro, che era in sella a una Yamaha Fazer di grossa cilindrata si era scontrato con una Citroen C3 che viaggiava davanti a lui. L’auto ha svoltato a sinistra, all’altezza dell’incrocio con via Gramsci, a Dalmine. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e ad avere la peggio era stato proprio il motociclista. Trasportato d’urgenza all’ospedale, è deceduto venerdì pomeriggio. L’ultimo gesto di generosità è stato quello di donare gli organi. Angelo Belotti abitava con la famiglia in via Rossini, a Curno. Lavorava come manutentore sulle macchine di legatoria. Lascia nel dolore un figlio di 27 anni, Mattia, la figlia di sette, Rebecca.

Francesco Donadoni