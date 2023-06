Schianto in moto Non ha scampo vigevanese di 27 anni

di Stefano Zanette

GRAVELLONA LOMELLINA (Pavia)

La moto si è schiantata contro la parte posteriore di un’auto che aveva rallentato per svoltare, il motociclista è stato sbalzato perdendo la vita sull’asfalto, mentre la moto terminava la sua corsa contro un’altra auto che arrivava dall’opposto senso di marcia. Edoardo Risso, ventisettenne di Vigevano, è morto ieri pomeriggio sulla Sp192, nel tratto della Circonvallazione di Gravellona Lomellina. Era in sella alla sua Kawasaki Ninja 900, da Cassolnovo in direzione di Cilavegna. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, che sono intervenuti sul posto e hanno proceduto con i rilievi, ascoltando anche le testimonianze degli automobilisti. Ma dalla prima ricostruzione il motociclista non si sarebbe accorto che l’auto che lo precedeva, una Ford Fiesta, aveva rallentato per svoltare, all’altezza di via Gramsci. La moto avrebbe quindi urtato l’auto, sulla quale i segni più evidenti sono infatti nella parte posteriore sinistra.

L’urto è stato violento e il centauro è stato sbalzato dalla sella, terminando la caduta a diversi metri sull’asfalto, mentre la moto strisciando è finita contro la fiancata sinistra di una Citroen C4 che stava arrivando nell’opposto senso di marcia. La drammatica carambola della potente moto da strada contro le due auto hanno subito fatto capire ai testimoni che le conseguenze erano gravissime. Dalla centrale operativa dell’Areu sono stati inviati sul posto i mezzi di soccorso con la massima urgenza, in codice rosso, sia l’ambulanza che l’auto medica con il rianimatore a bordo. Per Edoardo Risso non c’è stato però purtroppo nulla da fare e il medico ha dovuto solo constatare il decesso sul posto. I due conducenti delle auto coinvolte nel sinistro ne sono invece usciti completamente illesi.