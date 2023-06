Schianto in fase di atterraggio Morta la donna di 46 anni precipitata con il parapendio

Non è riuscita a superare la notte Manuela Gasparini, la quarantaseienne di Bressanone che venerdì era rimasta coinvolta in un incidente in parapendio a Gardone Riviera. La donna è morta all’ospedale Civile di Brescia dove era stata trasportata in gravissime condizioni dopo una caduta che le è stata fatale. Sportiva, grande amante della natura e delle planate in cielo, Gasparini a quanto è stato finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Salò ha avuto qualche problema mentre rientrava da un volo sul Garda al campo di volo della Val di Sur, ambito per i sorvoli panoramici del lago, ma noto anche per le particolari condizioni di vento che richiedono un buon livello di esperienza e padronanza delle vele. L’atterraggio sembrava sostanzialmente avviato e la donna era quasi prossima a mettere i piedi a terra quando alle 12,30 è stata vista avvitarsi e precipitare a peso morto in verticale.

L’ipotesi avanzata inizialmente era che una folata di vento o qualche corrente improvvisa avesse destabilizzato il parapendio, l’avesse sollevato e poi abbandonato di colpo a sé stesso, e la malcapitata non fosse stata in grado di governare l’imprevisto. Ma si tratta, appunto, solo di ipotesi, sulle quali sono in corso accertamenti da parte degli investigatori, che hanno sequestrato tutta l’attrezzatura per verificare se fosse stata indossata correttamente e se fosse ben funzionante. Quel che è certo è che Gasparini in mattinata era decollata dalle pendici del monte Pizzocolo destinazione il campo di volo in Val di Sur per atterrare, e qui qualcosa è andato storto. La donna è stata trovata dai soccorritori del 118 incosciente. Apparse sin da subito disperate, le sue condizioni sono andate peggiorando e nella notte c’è stato il decesso al Civile. Beatrice Raspa