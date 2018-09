Bergamo, 29 settembre 2018 - Proseguono le ricerche di Salvatore D’Apolito, 50 anni, piastrellista di origini foggiane ma da anni residente a Villasanta, nel Monzese, l’uomo che giovedì mattina intorno alle 10,40 avrebbe sparato sei colpi di pistola 9x21 contro l’ex moglie, Flora Agazzi, 53 anni, all’esterno della villa dove la donna lavorava come colf e come badante presso un parente, la cui suocera di 83 anni si era rotta un ginocchio e aveva bisogno di assistenza. Sarebbe stata la vittima stessa a spiegare ai primi soccorritori che a sparare era stato l’ex marito, dal quale era separata ormai da un anno (i due hanno avuto due figli, un maschio e una femmina).

Le condizioni della donna, che è ricoverata all’ospedale di Bergamo, dove è stata sottoposta ad un intervento per fermare l’emorragia interna, rimangono gravi. Intanto, sul fronte delle indagini, gli inquirenti hanno deciso di inviare al Ris di Parma i sei bossoli ritrovati davanti alla villa di via San Pantaleone, in località Negrone, per verificare se la pistola usata per ferire Flora Agazzi sia stata usata in altri episodi criminosi. I carabinieri di Bergamo, coordinati dal pm Davide Palmieri, sono convinti che D’Apolito, che voleva riconciliarsi con l’ex consorte, abbia studiato per giorni il piano e che si fosse preparato adeguatamente una via di fuga, probabilmente aiutato da un complice che lo sta aiutando tutt’ora nella latitanza. Il 50enne, dopo aver sparato a Flora Agazzi, è fuggito a bordo di una Vespa 50 special bianca ma – è l’ipotesi di chi indaga – potrebbe poi aver caricato il mezzo su un furgone ed aver proseguito la fuga con questo.

I militari per tutta la giornata di giovedì e per tutta quella di ieri hanno perlustrato la zona fra Negrone, Scanzorosciate, Pedrengo, il Comune dove Flora Agazzi era tornata a vivere dopo la separazione con D’Apolito, e la superstrada. Sono stati anche sentiti i figli del 50enne piastrellista, che, a detta degli inquirenti, sono stati piuttosto reticenti. Si è scoperto, inoltre, che Flora Agazzi si era rivolta al giudice per intimare all’ex marito di versarle la cifra mensile stabilita durante le pratiche per la separazione. Denaro che non sempre arrivava.

Forse l’aver chiesto l’intervento del giudice per il mancato invio del bonifico potrebbe essere uno dei motivi del risentimento di D’Apolito nei confronti dell’ex moglie, ma non giustifica certo il gesto dell’uomo. Anche perché non risulta che siano mai state denunciate minacce o percosse. «A noi Flora non ne ha mai parlato, così come non risulta che il marito le abbia messo le mani addosso, quindi non capisco che cosa possa essere scattato nella testa di quello là addirittura per tentare di uccidere Flora – spiega un familiare della donna – Adesso noi parenti stiamo seguendo da vicino Flora e speriamo che si riprenda. E dobbiamo anche stare vicini ai suoi genitori, che sono molto anziani e che sono sotto choc».