Sarnico (Bergamo), 2 agosto 2019 - Domani, sabato 3 agosto, il concorso Miss Italia farà tappa a Sarnico, sulla riva bergamasca del Lago d’Iseo. Verrà assegnato il titolo Miss Bella dei Laghi Lombardia valido per partecipare alla fase finale nazionale di Miss Italia 2019. Alla finale regionale di Sarnico sono iscritte ben 31 ragazze e molte hanno modificato il programma vacanze per essere regolarmente in gara in riva all’Iseo. La notizia del ritorno della Rai come net-work ufficiale della finale nazionale ha galvanizzato le partecipanti.

Alla fase finale di Miss Italia parteciperanno almeno 230 ragazze provenienti da tutta Italia che nei giorni 26, 27 e 28 agosto a Mestre si contenderanno gli 80 posti per la finale in diretta su Rai 1 del 6 settembre a Lido di Jesolo. Ottanta ragazze in finale televisiva significa il doppio dell’edizione 2018, trasmessa da “La 7” di Urbano Cairo, e ciò infonde notevole fiducia alle aspiranti show-girl, modelle e attrici. L’estensione a quota 80 è dovuta all’ottantesimo compleanno del concorso e l’attrice Gina Lollobrigida farà da madrina alle finaliste.

Fino al 2012 in finale televisiva gareggiavano in 100 davanti a telecamere Rai. Col ritorno di “mamma Rai” non è da escludere che il numero in tripla cifra possa essere eguagliato a breve termine. Miss Bella dei Laghi è un titolo speciale voluto da Patrizia Mirigliani per rendere omaggio alla Lombardia, la regione che ha i laghi più belli d’Italia. A Sarnico conterà solo vincere e le 31 concorrenti sono pronte a combattere fino all’ultimo sorriso per acciuffare il posto in finale nazionale. Sfilate di abiti eleganti, saggi di bravura, passerelle in costume body del concorso e naturalmente gran ballo delle 31 concorrenti in bikini renderanno spettacolare la serata in Piazza XX Settembre. La gara-spettacolo inizierà attorno alle 21.

Naturalmente l’agente di Miss Italia per la Lombardia, Alessandra Riva, ha convocato anche delle splendide madrine. Tra di loro ci sarà la comasca Martina Pagani, 20 anni, di Beregazzo con Figliaro, che settimana scorsa a Ponte di Legno, tra il Gavia e il Tonale, ha vinto la fascia regionale Miss Sorriso Lombardia, guadagnando l’accesso alla fase finale. Farà la madrina anche la bionda milanese Alessia Pasqualon, 23 anni, di Cassina de Pecchi. Si è guadagnata il posto in fase finale nazionale col successo a Dongo, in riva al Lario, in Miss Be_Much Lombardia. E’ pronta ad esibirsi come madrina anche la ballerina bergamasca Gaia Trussardi, 21 anni, di Clusone, trionfatrice nella finale regionale di Sirmione (Lago di Garda) valida per Miss Sport Lombardia.

E sul palco di Sarnico sfilerà come madrina pure l’avvenente bionda Sofia Belli, 19 anni, di Besnate (Varese) che l’anno scorso ha gareggiato nella finale di Miss Italia in diretta televisiva. Sofia ci era arrivata col titolo “Bella dei Laghi” vinto proprio in Piazza XX Settembre.