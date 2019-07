Lovere (Bergamo), 13 luglio 2019 - Anche la bellissima Sara Conti, statura 1, 78, andrà a gareggiare in fase finale nazionale di Miss Italia 2019. Sara, capelli castani e occhi marroni, ha fisico da attrice, e infatti ha vinto a Lovere (Bergamo) la fascia di Miss Cinema Lombardia by Miss Italia. L’avvenente Sara si è così assicurata il posto in fase finale (in settimana verrà rivelata la sede di svolgimento ) . “A Lovere – ha dichiarato Sara, che vive con mamma Moira, papà Domenico e il fratello Davide ad Albano Sant’Alessandro, nel cuore della provincia di Bergamo – ho vissuto l’emozione più grande della mia vita. E’ stato altresì il giorno più bello della mia vita”. La signorina Conti spegnerà 19 candeline sulla torta mercoledì 24 luglio e da poche settimane si è diplomata al liceo scientifico Giulio Natta di Bergamo.

“Se riesco – rivela la nuova Miss Cinema Lombardia – m’iscrivo alla facoltà di medicina”. Sara aveva partecipato alle selezioni di Miss Italia anche nel 2018: “Esteticamente ero come adesso, ma impreparata, per cui non ho raggiunto la fase nazionale. In questi mesi ho migliorato il modo di propormi in pubblico, anche nell’esposizione verbale. Sono migliorata anche nello stile in passerella, cammino meglio, e ho fatto tesoro dei consigli di ragazze che avevo come avversarie a Miss Italia 2018. Anche l’agente di Miss Italia per la Lombardia, Alessandra Riva, è stata prodiga di suggerimenti nei miei confronti. E così ho costruito la vittoria di Lovere che non scorderò mai. Sono incredula, quasi non mi rendo conto anche adesso di aver vinto e di essere tra le lombarde che combatteranno in prefinale nazionale per assicurarsi il posto nella serata conclusiva in diretta televisiva”.

Quali sono state le armi vincenti a Lovere ? “Ho vinto grazie a semplicità e sorriso, ed è stato importante salutare il educatamente pubblico alla fine dell’ esposizione verbale”. Naturalmente a Miss Cinema Lombardia ( 23 concorrenti in gara) le sei fanciulle della volata decisiva si sono esibite artisticamente. “Da sempre studio danza – spiega miss Sara Conti – e nelle precedenti selezioni avevo proposto un ballo della Russia. A Lovere ho optato per le danza classica ed è stata una scelta vincente”.

La signorina di Albano Sant’Alessandro vuole tanto bene ai familiari: “E’ a loro che dedico quella che fin qui è la vittoria più bella della mia vita, ottenuta davanti a ragazze bellissime e anche brave e simpatiche. Temevo tutte le avversarie in egual misura”. La fascia Miss Cinema è considerata molto importante nella storia del concorso Miss Italia. Miss Cinema è un titolo che viene assegnato anche in finale nazionale come satellite della fascia principale che rimane Miss Italia. A livello nazionale ad esempio il titolo Miss Cinema l’hanno vinto Anna Falchi (edizione 1989) e la conduttrice Elisa Isoardi (2000).

“Diventare attrice è un sogno, comunque non intendo trascurare gli studi universitari: la laurea mi può sempre servire”. Sara non è fanatica di calcio, tuttavia tifa Atalanta: “E’ la squadra della mia Bergamo, spero ottenga grandi risultati in Champions League”. C’è un sistema per assicurarsi il posto in finale a Miss Italia in diretta televisiva senza aspettare le prefinali nazionali:è necessario vincere Miss Lombardia il 24 agosto. “Sarà una serata importante. Però io non aspetterò la gara di Miss Lombardia per tornare sulla passerella di Miss Italia. Se l’agente regionale Alessandra Riva m’inviterà a fare la madrina in una delle prossime selezioni di base o finali regionali ci andrò di corsa: non vedo l’ora di riabbracciare tante ragazze che in queste settimane grazie al concorso sono diventate mie amiche”. Quest’anno non sarà “La 7” di Urbano Cairo a trasmettere la serata conclusiva di Miss Italia in diretta televisiva. Patrizia Mirigliani è in trattativa con diversi network; la figlia di patron Enzo spera sempre di riportare il suo concorso su schermi Rai.