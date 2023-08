Sanzioni ferme al confine Paga uno svizzero su due

A rinfocolare l’eterna rivalità tra comaschi e svizzeri negli ultimi anni ha contribuito, e non poco, il Codice della Strada. Colpa delle multe che gli automobilisti della Confederazione elvetica prendono e poi si guardano bene dal pagare. Naturalmente non tutti fanno così, ma il numero dei furbetti rossocrociati è comunque significativo. Il capoluogo ha un lungo conto aperto: solo l’anno scorso su 1.701 multe elevate ad automobilisti elvetici solo il 44,7% ha pagato entro i termini di legge, mentre il 53% è moroso con un danno per le casse dell’amministrazione di oltre 67mila euro.

Un bel problema per la Polizia locale di Como costretta a “inseguire“ i trasgressori con atti che vanno spediti oltreconfine, oltretutto in un paese che non fa parte dell’Unione Europea. Come se non bastasse le autorità svizzere sono restie, per usare un eufemismo, a fornire i dati dei loro connazionali di fronte a richieste di collaborazione da parte della Polizia locale. A Como per riuscire a risalire all’indirizzo dell’automobilista furbetto dal numero di targa si è deciso di ricorrere all’aiuto di società che si occupano di notifiche all’estero, ma anche così la strada è tutta in salita.

Purtroppo gli svizzeri non sono neppure i peggiori nello sport di prendere le multe e non pagarle, a sorpresa almeno nell’esperienza di Como i peggiori sono gli automobilisti tedeschi. L’anno scorso su 3mila multe notificate hanno pagato solo in 600. Va un po’ meglio con gli automobilisti transalpini: su 2.264 multati solo la metà ha pagato quanto dovuto. Anche per questo a Como hanno deciso di sostituire tutti i loro parcometri dotandosi di dispositivi interattivi di ultima generazione che funzionano come degli "sportelli sempre attivi a disposizione di cittadini e turisti". Oltre che per pagare la sosta potranno essere impiegati anche per l’acquisto dei biglietti del bus o pagare le multe. I furbetti non avranno più alibi.

Roberto Canali