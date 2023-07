Santa Lucia Fondi del Pnrr anti-allagamenti

Buone notizie per il Comune di Bergamo. La grande vasca di laminazione che Palazzo Frizzoni intende realizzare nel quartiere cittadino di Santa Lucia, in largo Barozzi, sarà finanziata dal Pnrr. La cifra è di quelle importanti: ben 3,9 milioni di euro per l’infrastruttura che ha come obiettivo quello di prevenire gli allagamenti in questa particolare area della città, come avvenuto in passato.

A questi si aggiungono altri 300mila euro, che il Comune utilizzerà per sistemare il reticolo idrico minore, come rogge e torrenti per i quali sono necessari interventi di manutenzione. Palazzo Frizzoni proseguirà così nel piano di adattamento della città ai cambiamenti climatici: alle rare piogge invernali corrispondono - da qualche anno a questa parte - straordinarie precipitazioni concentrate in poche decine di minuti nei mesi estivi, con conseguenti allagamenti di alcune aree del capoluogo orobico sotto le quali scorrono varie rogge e corsi d’acqua. Ed è esattamente questo l’obiettivo del finanziamento del Pnrr, quello cioè di spingere sulle azioni di prevenzione degli effetti delle bombe d’acqua e di mitigazione del cambiamento climatico. Dopo i molti interventi già realizzati negli anni scorsi in diversi quartieri di Bergamo, il Comune ha concluso nei mesi scorsi l’iter progettuale per la realizzazione di una grande vasca di laminazione anche nel quartiere di Santa Lucia, proprio di fronte al comando provinciale della Guardia di finanza. Proprio in questa zona, negli anni passati, la presenza sotterranea della Roggia Curna, in occasione delle bombe d’acqua ha provocato più di un allagamento sul piazzale.Michele Andreucci