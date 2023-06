Sanità malata e soldi facili Oggi l’interrogatorio del “dottor-mazzetta“

di Beatrice Raspa

Quando i carabinieri lunedì all’alba, ordinanza di custodia cautelare alla mano, gli sono piombati in casa, nella villa di Breno, il dottor Giovanni Mazzoli avrebbe ammesso: "Ho sbagliato". Dall’altro ieri il primario dell’Oculistica di Esine, un luminare del settore, famiglia importante - è figlio dell’ex senatore Giacomo Mazzoli - è ai domiciliari stretti, accusato di avere incassato laute prebende dai pazienti per velocizzare le liste d’attesa per gli interventi chirurgici agli occhi in regime di mutua, ma anche di aver visitato al poliambulatorio di Esine - struttura privata del quale era direttore - facendosi pagare in contanti, emettendo zero fatture e non girando il dovuto alla Asst con cui aveva un accordo ‘extramoenia’ per alcuni pomeriggi a settimana, di essersi dedicato alla libera professione fingendo di essere in ospedale dove timbrava il badge, e ancora, di aver redatto certificati falsi finalizzati al rinnovo delle patenti omettendo di indicare patologie o minimizzando la mancanza di diottrie, in cambio di bigliettoni allungati sottobanco.

Stamani Mazzoli, assistito dall’avvocato Mario Nobili, comparirà davanti al gip, Federica Brugnara, per l’interrogatorio di garanzia, e avrà modo di difendersi. "Però a me sembra di fare l’interesse dei pazienti e dell’ospedale, nel senso che così abbiamo la seduta e non perdiamo gente", dice, intercettato, il primario a un’infermiera dopo avere scoperto qualche mese fa che i carabinieri e la finanza facevano controlli sul suo conto. Il pm Donato Greco aveva chiesto il carcere. Per il giudice "l’indagato ha mostrato di ricevere proventi dall’attività illecita quale spazio parallelo nel quale muoversi ordinariamente, approfittando senza alcuno scrupolo del suo ruolo pubblico", manifestando "propensione all’inganno e alla falsificazione", "notevole versatilità nell’attività illecita posta in essere in modo pressoché quotidiano". Attività che nel tempo stando all’accusa gli avrebbero permesso di accumulare illecitamente 186mila euro - sequestrati su disposizione del gip - altri 58mila euro (trovati in casa con una trentina di quadri di valore, vini pregiati e gioielli) e 281mila in banconote di piccolo taglio (custoditi in cassetta di sicurezza). A incastrare il primario vi sarebbero le intercettazioni.