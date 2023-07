Salvi automobilisti intrappolati a Tirano: Smottamenti in Valtellina da Sondrio

Frane e smottamenti in Valtellina di lieve entità. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco. "Nella serata di lunedì e nella nottata e mattinata di martedì (ieri ndr) – hanno detto dal comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio – abbiamo effettuato oltre 20 interventi. Siamo intervenuti prevalentemente per allagamenti e piccoli smottamenti ma anche per il taglio di piante (pericolose o già cadute) e per la rimozione di detriti e parti pericolanti". Da segnalare, in particolare, alcuni interventi a Teglio e di Tirano. Sulla Sp 21 Tresenda-Teglio, "c’è stata una frana, non di grande rilievo, che ha però ostruito parte della carreggiata". A Tirano, invece, "siamo andati in soccorso di due automobilisti rimasti bloccati nel sottopasso di via della Polveriera (sulla bretellina di strada che dalla SS38 va in zona "cartiera" ndr)". Intervento che è andato a buon fine, con il salvataggio dei due automobilisti. Sempre a Tirano, nella strada che va a Baruffini, si è registrato un piccolo smottamento.