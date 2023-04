Salvata in ferie Torna dai medici per ringraziarli

Un lungo viaggio in auto, da Lecco ad Ascoli, per ringraziare di persona i medici e gli infermieri che la scorsa estate le hanno letteralmente salvato la vita. Non è riuscita a trattenere la lacrime la signora Luigina Perozzi, 74 anni originaria di Montalto ma da una vita residente a Lecco, che l’agosto scorso ha rischiato di annegare in piscina mentre si trovava in vacanza a Montedinove.

Salvata da una turista inglese che l’ha rianimata la donna è stata portata in elicottero al Torrette di Ancona e poi trasferita all’ospedale Mazzoni di Ascoli, affidata mentre era in coma farmacologico all’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione diretta dalla dottoressa Ida Di Giacinto. Curata la polmonite seguita all’ingerimento di acqua, con i parametri ormai sotto controllo, Luigina Perozzi è uscita dal coma farmacologico il 25 agosto ed è potuta tornare a Lecco in ambulanza. "Non ricordo nulla di quelle due settimane, ma mio marito Franco e mio figlio Gianluca mi hanno detto che mi hanno curata con tanto amore. Anche i medici di Lecco non riuscivano a capire come possa essere sopravvissuta: mi hanno detto che sono riusciti a riprendermi con l’ultimo ciuffo di capelli".

Roberto Canali