Saldatori e operai È boom di richieste

Operaio manutentore, 6 posti. Contratti: tempo indeterminato o determinato. Sede: Cedegolo. Codice di riferimento centro per l’impiego di Breno: 36891. Commesso in negozio, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede: Ponte di Legno. Codice di riferimento centro per l’impiego di Edolo: 36941. Elettricista, 2 posti. Contratti: tempo indeterminato o apprendistato. Sede: Palazzolo. Codice di riferimento centro per l’impiego di Palazzolo: 36809. AsaOss, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede: Lumezzane. Codice di riferimento centro per l’impiego di Sarezzo: 36924. Operaio addetto alla sbavatura, 10 posti. Contratto: tempo determinato. Sede: Quinzano d’Oglio. Codice di riferimento centro per l’impiego di Orzinuovi: 36939. Addetto e preparazione servizio bar, 4 posti. Contratto: tempo determinato. Sede: Desenzano. Codice di riferimento centro per l’impiego di Desenzano: 36672. Carpentiere saldatore, 15 posti. Contratto: da definire. Sede: Brescia. Codice di riferimento centro per l’impiego di Brescia: 36900