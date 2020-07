Bergamo, 1 luglio 2020 - Lo scorso anno aveva riscosso un grande successo soprattutto tra i bambini, quando ancora il dramma del coronavirus era lontano da venire, soprattutto a Bergamo. E ora che la città più colpita d'Italia dal Covid-19 (oltre 6 mila i morti stimati) si sta rialzando, vuole di nuovo la ruota panoramica davanti al Comune per le prossime feste natalizie.

IL Duc (distretto urbano del commercio) di Bergamo, che raggruppa la maggior parte dei commercianti della città, ha infatti deciso che vorrebbe ripetere l'esperienza dell'anno passato, quando per la prima volta venne installata la ruota panoramica proprio davanti a Palazzo Frizzoni, sede del municipio. Sul sito del distretto è stata pubblicata la manifestazione di interesse per gli operatori che vogliano riportare l'attrazione in città. La scadenza è il prossimo 10 luglio e le regole sono le stesse di un anno fa: massimo 32 metri di altezza e niente canone di occupazione del territorio.