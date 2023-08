Rubò farmaci in ospedale Deve restare in carcere

Il 39enne Stefano Paganoni di Albosaggia, con diversi precedenti alle spalle, che il 4 agosto aveva sottratto farmaci salvavita e antitumorali in ospedale a Sondrio, per un valore di 44mila euro, dopo avere rubato un camice da dottore per potersi muovere agevolmente nelle corsie ospedaliere passando inosservato, dovrà restare rinchiuso nel carcere sondriese di via Caimi.

Colpito da ordinanza di custodia cautelare dietro le sbarre, firmata dal gip in accoglimento della richiesta del sostituto procuratore Giulia Alberti, in base alle celeri indagini della Squadra Mobile della locale questura, l’altro giorno è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia alla presenza dell’avvocato Giuseppe Romualdi (in sostituzione del figlio Francesco) e ieri il giudice Fabio Giorgi, ascoltato anche il parere del pm contrario alla proposta del penalista ("scarcerazione o, in subordine, concessione degli arresti domiciliari", aveva chiesto Romualdi senior), ha sciolto la riserva, confermando la misura della detenzione nella Casa circondariale per Stefano Paganoni, un difficile passato di tossicodipendenza che sembrava essersi lasciato alle spalle con un non semplice percorso riabilitativo. Mi.Pu.