Rsa cercano assistenti. Addetti pulizie negli hotel

Commessi, 3 posti. Mansioni: le figure selezionate per la lavanderia di prossima apertura nel centro commerciale Elnos si occuperanno della gestione del negozio, cassa e corrispettivi, consegna e ritiro indumenti. Contratto: tempo determinato con finalità di indeterminato, part-time orizzontale su tre turni (9-13; 13-17; 17-21) da lunedi a domenica con un riposo. Sede di lavoro: Roncadelle. Centro per l’impiego di Brescia: codice 38013. Assistenti socio-sanitari, 3 posti. Requisiti: qualifica di Asa, disponibilità immediata. Mansioni: impiego in Rsa. Contratto: tempo indeterminato, full-time, con turni di 4 giorni più 2 di riposo per 38 ore settimanali. Richiesta disponibilità notturni e festivi. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37728. Addetti pulizie, 2 posti. Requisiti: auto, preferibile esperienza e disponibilità a orari flessibili. Mansioni: pulizie in hotel in Alta Valcamonica. Contratto: impiego nel weekend, part-time. Sede di lavoro: Temù. Centro per l’impiego di Edolo: codice 38173.