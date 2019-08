Roncobello (Bergamo), 31 agosto 2019 - Avrebbe perso la vita sopra Roncobello, in provincia di Bergamo, nei pressi del rifugio Tre Pizzi, durante un'escursione nella zona di montagna. In base alle prime informazioni, la vittima, un 61enne, sarebbe morto cadendo. Per i soccorsi, inviati sul posto, l'elicottero del 118 e il Soccorso alpino.

Per l'uomo, all'arrivo dei sanitari, non ci sarebbe stato più nulla da fare.