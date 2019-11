Romano di Lombardia (Bergamo), 2 novembre 2019 - E' caccia a una Volkswagen Golf bianca 'pirata' che a Romano di Lombardia ha investito due persone ed è fuggita. L'incidente è accaduto itnorno alle 19 con due uomini di 35 e 45 anni presi in pieno dall'automobilista, che non si è fermato a prestare soccorso. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Sul posto anche l'elisoccorso. Indagano i carabinieri.

