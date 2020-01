Bergamo, 1 gennaio 2020 - Una notte intera per domare l'incendio che ha divorato oltre 150 quintali di fieno. Il rogo ha danneggiato seriamente anche un'azienda agricola, a Cascina Naviglio, nelle campagne di Romano di Lombardia, nella Bassa.

Le fiamme sono divampate poco prima della mezzanotte e l'allarme è stato immediato. Sul posto per domare le fiamme sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco volontari del vicino distaccamento di Romano di Lombardia, più due squadre inviate dalla centrale di Bergamo e una dal distaccamento di Treviglio. Le fiamme e la colonna di fumo erano visibili da chilometri di distanza. Il fuoco ha bruciato 150 quintali di fieno stipato all’interno della struttura, un trattore, un carro e 200 metri quadrati di tettoia. Non risultano feriti. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause.