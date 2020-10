Lo hanno sequestrato impedendogli di uscire di casa. E poi, non contenti, lo hanno legato al letto e rapinato. In manette sono finiti due disoccupati con precedenti, residenti a Romano di Lombardia, M.N. 24enne di origine pugliese e S.E.M. 42enne, originario del Marocco. La scorsa notte i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Bergamo. I due sono accusati di sequestro di persona a scopo di rapina commesso nella serata del 10 settembre ai danni di un uomo. Quest’ultimo è stato malmenato e bloccato nella propria abitazione in via monte Grappa, a Romano. Poi è stato derubato del portafogli con 200 euro, dei documenti e del cellulare e alla fine è stato lasciato legato al letto in stato di semi incoscienza. Le indagini sono scattate il giorno dopo partendo dal racconto della vittima. Una testimonianza che ha permesso agli investigatori di dare un volto e un nome ai due rapinatori a carico dei quali è stata fatta partire una denuncia. I due si trovano ora agli arresti domiciliari e nei prossimi giorni saranno sottoposti a interrogatorio di garanzia. F.D.

