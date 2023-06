Rigenerazione di Zingonia, 27 milioni per riqualificare 8 condomini con soluzione innovativa

ZINGONIA (Bergamo)

Il periodo in cui era un fortino dello spaccio, una terra di nessuno, dove spacciatori e balordi la facevano da padroni, sono solo un ricordo. Zingonia, un tempo simbolo del degrado del territorio denominato Bassa Bergamasca, continua a rinnovarsi come modello di rigenerazione che prevede azioni dal punto di vista della sicurezza, di quello sociale e strutturale (10 giorni fa, i carabinieri del Comando provinciale, tanto per fare un esempio, hanno tenuto qui la Festa dell’Arma). Va in questa direzione l’intervento da 27 milioni per riqualificare 8 condomini del complesso “Il Nido“ e dei “Condomini Gabetti“, concentrati tra Osio e Verdellino, dove vivono circa 600 persone, che si apprestano a diventare un modello di prevenzione al rischio sismico esportabile in altre zone d’Italia. L’intervento, in corso, è stato reso possibile grazie al bonus energetico 110%. Dietro l’operazione di adeguamento sismico, a cui è stata aggiunta quella di ottimizzazione energetica, ci sono la società promotrice Concreta srl, l’impresa Ceta Spa con lo studio Di.mo.re srl, la società di consulenza Mirsolution, Tenaris Dalmine, Robur, Bper Banca per la cessione del credito e 5 amministratori condominiali. Parte innovativa e fondamentale del lavoro che si sta realizzando è un esoscheletro di acciaio montato intorno ai palazzi, fissato su un cordolo di cemento costruito intorno alle fondamenta e ricoperto con pareti ventilate, che sta permettendo la messa in sicurezza sismica del complesso senza far uscire da casa gli abitanti. Si tratta di una soluzione innovativa, che può essere replicata per tutto il patrimonio edile italiano. I sindaci di Verdellino e di Osio Sotto, Sivano Zanoli e Corrado Quarti, sottolineano "l’importanza e lo sguardo al futuro dei lavori in corso". Allo stesso tempo sottolineano la "necessità di non fermarsi". L’intervento riguarda 8 dei 17 condomini che a Zingonia si trovano fra Verdellino e Osio. Michele Andreucci