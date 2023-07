"Riforme? No, abbiamo bisogno di risorse"

Ha fatto tappa anche a Bergamo (per la prima volta), la delegazione del Consiglio superiore della magistratura impegnata nel tour – Brescia, Bergamo e infine Milano – finalizzato a raccogliere le richieste dei magistrati. Della delegazione, arrivata con il vicepresidente Fabio Pinelli, faceva parte anche l’ex giudice di Bergamo Maria Luisa Mazzola, ora presidente della V commissione e che al tribunale di Bergamo ha lavorato dieci anni, quindi conosce bene la realtà.

Una richiesta unanime, quella di magistrati bergamaschi alla delegazione: "Non abbiamo più bisogno di riforme ma di risorse". A mettere carne al fuoco, il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota che nel suo intervento ha sottolineato che "per il 2023 abbiamo la disponibilità di due udienze pre-dibattimentali pe ogni giudice moltiplicate per dieci, quindi 220 processi. la procura di Bergamo trasmette circa 1500 fascicoli, è evidente che i 1300 che avanzano andranno al 2024. Il lavoro che negli anni è stato fatto porterà ad avere il giudice che nel 2027-2028 pronuncerà un non doversi procedere per intervenuta prescrizione. E nei 1300 fascicoli ci sono anche processi di un certo spessore, come infortuni sul lavoro, bancarotte".

E nemmeno la riforma Cartabia sembra aiutare. Ma il cahiers de doleances non si esaurisce con questo intervento. In procura attualmente ci sono pendenti 15.508 procedimenti. La causa principale di questa situazione è la carenza di organici. "In procura, come ha sottolineato l’aggiunto Rota - i cancellieri esperti fanno il concorso per diventare funzionari, e così ci si ritrova senza la gente che scarica e riordina i fascicoli, tiene i contatti con gli avvocati e i magistrati".

Poi c’è la situazione dei processi con citazione diretta, un problema cronico. Ora sono mille procedimenti circa in attesa di fissazione di udienza, si va a novembre 2025. Il presidente del tribunale di Bergamo, Cesare De Sapia, ha sottolineato che "abbiamo 46 giudici, oltre ai presidenti di sezione, con sei vacanze". C’è la voragine dei giudici di pace, "tamponata con l’applicazione di tre giudici del civile per la terza volta, Dovrebbero essere 21, ne mancano 17".

Come sta la Procura? "Abbiamo sette segretari per 16 sostituti, 18 quelli previsti in pianta organica. Così non riesco nemmeno a gestire l’ufficio – spiega il procuratore capo Antonio Chiappani –. Nel frattempo diversi cancellieri esperti sono diventati funzionari, mentre servono operatori che lavorino a fianco dei pm". Tutto questo a fronte di 15.508 procedimenti penali, con 13.855 fascicoli a carico di noti e altrettanti di atti che costituiscono notizie di reato sopraggiunti, e oltre 13mila noti chiusi". E a proposito del procuratore Chiappani, l’11 settembre andrà in pensione. Per la nomima del suo sostituto ci vorrà un anno. F.D.