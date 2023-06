Richieste di lavoratori in somministrazione cresciute del 31% - Criticità per figure tecniche e operai specializzati

Dopo due trimestri in calo, le richieste di lavoratori in somministrazione alle agenzie per il lavoro sono cresciute del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 17% rispetto ai tre mesi precedenti, raggiungendo un valore massimo da quando è stato istituito l’Osservatorio.è quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio Confindustria Bergamo – Agenzie per il Lavoro, attivo dal 2021, relativa ai primi tre mesi del 2023 che conferma i problemi di reperimento di alcune figure professionali, in particolare tecnici e operai specializzati. Guardando alla classifica dei 20 profili più ricercati, gli operatori di robot industriali (12,1%) restano in cima; seguono gli addetti alla consegna merci (6,5%) e i non qualificati nelle imprese industriali (6,4%). Al quarto e al quinto posto ci sono i conduttori di macchinari per la lavorazione della gomma (5,2%) e gli addetti all’assemblaggio dei prodotti industriali (3,9%). Il gruppo degli operai specializzati porta cinque figure professionali in graduatoria: fonditori e saldatori (2,3%), montatori e manutentori (2%), installatori di apparecchiature elettroniche (1,8%) e operai specializzati nella meccanica di precisione (1,5%). Tra gli impiegati esecutivi gli addetti alla gestione amministrativa della logistica (1,8%), gli impiegati in segreteria e gli impiegati contabili (rispettivamente 2,1% e 1,7%).

Le Agenzie continuano a evidenziare la difficoltà da parte delle imprese di reperire figure tecniche: In area critica si segnalano i tecnici della produzione, i tecnici in campo ingegneristico, i tecnici della gestione dei processi, i tecnici della salute ed i tecnici informatici.

Per gli operai specializzati, si segnalano criticità per fonditorisaldatori, montatorimanutentori, installatori di attrezzature elettroniche, specializzati nella meccanica di precisione.